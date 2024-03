Un’incredibile performance alla 76ª Sagra del Mandorlo in Fiore

“Vorremmo vincere il Tempio d’Oro, pregate per noi”. Il gruppo polacco “KRAKUS” partecipa con l’obiettivo di portare a casa la vittoria. È stato un vero piacere incontrare e intervistare stamattina il gruppo “KRAKUS” qui a Piazza Cavour! Fondato nel 1949 presso l’Università della Scienza e della Tecnologia di Cracovia, sono il più antico ensemble folcloristico studentesco polacco. Con 30 talentuosi membri, tra cui due violinisti, un bassista e un coro, ci hanno deliziato con balli e danze tradizionali polacche. Quest’anno celebrano il loro 75° anniversario e hanno incantato pubblici internazionali negli ultimi 5 anni. In occasione della 76esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, ci hanno regalato un programma tipico della Polonia meridionale, con il celebre Krakowiak e le Danze dei Precarpazi della regione di Resovia. Un’esperienza indimenticabile.