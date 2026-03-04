Sabato 7 marzo alle ore 16, presso la Stazione Succursale di Porto Empedocle, la presentazione del saggio Sulle tracce della Vera Croce. Un viaggio alle origini del cristianesimo di Grazia Pecoraro assumerà la forma di un vero e proprio dibattimento processuale.

Accusa e difesa si confronteranno pubblicamente su un interrogativo che attraversa i secoli: il ritrovamento della Vera Croce è un evento storicamente fondato o una costruzione della tradizione?

Il pubblico sarà parte attiva dell’incontro, chiamato a costituire una giuria popolare aperta a credenti, atei, agnostici e protestanti, in uno spazio di dialogo fondato sul rispetto reciproco e sull’ascolto delle diverse sensibilità.

L’iniziativa è organizzata da Archeoclub Agrigento, con la collaborazione di VGS LIBRI, e propone un modo originale di affrontare temi storici e religiosi, mettendo in relazione fede, tradizione e dinamiche di costruzione del consenso nel corso della storia.

Un tema che trova un significativo legame con il territorio: nella chiesa di Santa Croce di Porto Empedocle è custodita una reliquia della Vera Croce, elemento che rende il dibattito ancora più vicino alla sensibilità e alla memoria della comunità locale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria al numero 349 4328958.

