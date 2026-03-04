La Moncada Energy Agrigento non si ferma più. Al PalaMoncada i biancazzurri superano con autorità la Virtus Lumezzane per 90-74 e infilano la quarta vittoria consecutiva, consolidando il momento d’oro.

Partenza solida della squadra di coach Devis Cagnardi che chiude avanti il primo quarto (22-16) e allunga ulteriormente nel secondo (29-14), andando al riposo lungo con un margine importante. Agrigento gioca con ritmo, intensità e ottime percentuali, muovendo bene il pallone e controllando i rimbalzi.

Nel terzo periodo Lumezzane prova a reagire (24-19), ma la Fortitudo tiene sempre in mano l’inerzia del match. Nell’ultimo quarto gli ospiti tentano l’ultimo assalto (25-15 il parziale), ma il divario costruito nei primi venti minuti è troppo ampio: finisce 90-74.

Decisiva la prova corale: 50,9% al tiro contro il 41,4% degli ospiti, 17 assist e grande presenza sotto le plance.

In evidenza:

Conti 19 punti

Zampogna 16

Cagliani 14

Querci 11

Grani 9

Martini 10

Douvier 11 con 10 rimbalzi

Chiarastella prezioso a rimbalzo

Una vittoria di squadra, costruita su difesa, circolazione di palla e personalità. La Fortitudo c’è, è viva e continua a correre.

Il PalaMoncada risponde presente. E adesso l’obiettivo è dare continuità.

