L’Akragas Slp supera l’Orlandina 3-1 e mette una seria ipoteca per il passaggio del turno in vista del ritorno di Coppa Italia di Promozione. La gara è stata disputata allo stadio Totò Russo di Aragona. Reti Cipolla al 38″; Llama al 65″ e Ten Lopez all’82”. Venuto al 50″ ha realizzato il momentaneo pareggio per gli ospiti. La gara di ritorno si disputerà mercoledì 18 marzo.

La semifinale è davvero ad un passo. La Coppa Italia resta uno degli obiettivi dell’Akragas Slp. Vincere il trofeo significa mettere le mani ad un posto nel campionato di Eccellenza. L’altra buona notizia è che dopo novanta giorni trascorsi lontano dal rettangolo verde il mister Sebi Catania è tornato a guidare l’Akragas. Adesso per la squadra agrigentina la testa è già alla partita di campionato in programma sabato prossimo: si gioca a Scicli alle 15:30.

Il Tabellino. L’Akragas Slp – Orlandina 3-1.

AKRAGAS: Manna, Cammilleri, Vizzini, Casucci (78’ Rizzo), Cipolla, Messina, Marrone, Gatto, Unniemi (62’ Tripoli), Llama, Ten Lopez. All. Sebastiano Catania. A disp: Cagnina, Ferotti, Rizzo, Musso, Tripoli, Di Mora, Tavella, Di Maria, Vitelli.

ORLANDINA: Caserta, Galati, Ditale, Venuto, Sombra (23’ Galipo), Iuculano, Praticò, Nibali, Giaimo, Frisenda, Calabrese (70’ Serio). A.: Roberto Letizia. A disp: Armeli, Valore, Venuto, Serio, Perlungo, Merendino, Galipo, Calanni, Lenzo.

ARBITRO: Giuseppe Scalavino di Palermo

ASSISTENTI: Antonio Barone di Marsala e Gabriele Nicosia di Palermo

RETI: 37’ Cipolla, 50’ Venuto (Orl), 65’ Llama, 82’ Ten Lopez

AMMONITI: Llama, Rizzo (Ak)

Partita combattuta con tanti rischi al “Totò Russo” di Aragona. L’Akragas Slp supera il primo test contro l’Orlandina, nella gara di andata della Coppa Italia Promozione.

Semifinale ad un passo per i biancoazzurri, che ritrovano Seby Catania in panchina dopo una lunga squalifica.

Nonostante qualche rischio l’Akragas, riesce momentaneamente a superare la squadra Messinese, offrendo una prestazione intensa, in una partita combattuta e equilibrata, fin dal primo minuto, contro una squadra che è scesa in campo con un buon atteggiamento, giocando a viso aperto e senza paura.

Ma alla fine però, la spuntano momentaneamente i biancoazzurri con le reti di Cipolla di testa su corner al 38″, Llama al 65″ con un tiro da fuori area che soprende Caserta, e infine Ten Lopez all’82” con una grandissima finalizzazione.

Mentre l’unica rete dell’Orlandina è quella di Venuto al 50″ su ribattuta dopo la respinta di Manna.

La gara di ritorno si disputerà Mercoledì 18 Marzo a Capo D’Orlando, sul terreno del “Ciccino Micale”, dove l’Akragas dovrà mantenere il risultato, per avere l’accesso alle semifinali.

Dopo questa parentesi dedicata alla coppa Italia, i biancoazzurri già da domani saranno all’opera, per preparare al meglio la sfida di Campionato in trasferta contro lo Scicli.

Sfida in programma Sabato 7 Marzo alle ore 15:30.

