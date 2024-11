“Sin dal suo arrivo ad Agrigento, con il prefetto Filippo Romano è nata subito una connessione speciale: una sintonia alimentata dalla comune passione per la musica, l’arte, la cultura. È stato straordinario condividere il suo impegno per rendere il Palazzo Prefettizio un luogo aperto alla comunità”. Lo dice Alessandro Patti, presidente della Fondazione Teatro Pirandello, in merito al trasferimento del prefetto Romano a Vicenza.

“La Fondazione Teatro Pirandello è stata la prima a siglare un Protocollo d’Intesa con l’Ufficio Territoriale del Governo, trasformando quei saloni storici in uno spazio vivo e pregno di eventi culturali – ha aggiunto Patti -. Un anno e mezzo di lavoro intenso ed obiettivi condivisi, fianco a fianco con un uomo pratico, esperto ed incredibilmente versatile. Agrigento ha ricevuto tanto in questo tempo: ora tocca a noi custodire e valorizzare questo prezioso lascito. Grazie, Prefetto Romano”.

