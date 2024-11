E’ stato sorpreso in giro per le strade del centro di Agrigento al volante di un’autovettura senza la patente di guida. E durante gli accertamenti, è andato in escandescenza, e ha pesantemente offeso gli uomini in divisa. Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno denunciato, a piede libero, alla locale Procura della Repubblica, un trentenne residente da anni nella città dei templi, resosi responsabile di resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale.

A carico del giovane è scattata anche una maxi sanzione complessiva di cinque mila euro, perché sprovvisto del documento di guida. Tutto quanto, l’altra notte, mentre i poliziotti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Uno degli agenti, ha notato in lontananza avvicinarsi un’utilitaria, con il conducente in atteggiamento sospetto, e alzando la paletta, immediatamente ha intimato di fermarsi e accostare.

Il giovane si era messo alla guida dell’autovettura senza aver mai conseguito il titolo di guida e, mentre i poliziotti erano alle prese con il verbale della sanzione da 5 mila euro, ha anche cercato di scagliarsi contro i poliziotti.

