Era alla guida di un trattore in un appezzamento di terreno, quando per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato. Per il conducente non c’è stato nulla da fare: è morto schiacciato. Un operaio di Cammarata, Roberto Borgia, di 50 anni, è praticamente deceduto sul colpo. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro. Il tragico fatto si è verificato ieri pomeriggio, nelle campagne di Campofranco, a poche decine di metri dalla Statale 189. La Procura della Repubblica, subito informata dell’accaduto, ha aperto un’indagine. I carabinieri, si stanno occupando dell’attività investigativa, finalizzata a ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.

