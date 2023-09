È suonata la prima campanella al Liceo Politi di Agrigento e la sede centrale ha accolto con gioia le matricole. A presiedere la cerimonia di benvenuto c’era la dirigente Santa Ferrantelli, mentre la referente accoglienza ed orientamento Angela Rancatore ha intrattenuto i nuovi arrivati nell’aula magna. La giornata è stata caratterizzata da momenti di grande emozione, soprattutto quando Samuelle Scibetta ha suonato il piano e tutti i ragazzi hanno cantato insieme “Imagine” dei Beatles.

Il corpo docente ha accolto le classi prime dei due indirizzi offerti dalla scuola, Scienze Applicate ed Economico-Sociale, nelle aule della sede centrale di via Acrone. Dopo l’appello, le classi si sono recate in Aula Magna, dove sono stati accolti dalla dirigente Santa Ferrantelli, dalla referente per l’accoglienza e l’orientamento, Angela Rancatore, e dagli studenti “veterani”, neo diplomati ed universitari, che hanno condiviso la loro esperienza all’interno del Liceo.

La cerimonia mirava a soddisfare il bisogno di appartenenza degli studenti di nuova entrata e a creare un clima rassicurante e sereno, fondamentale per coltivare e sviluppare talenti, attitudini e potenzialità, e per favorire il successo formativo.

Anche nelle sedi succursali di via Matteo Cimarra e di via Madonna delle Rocche, la campanella ha suonato questa mattina. Per agevolare la graduale ripresa delle attività e dei ritmi scolastici, l’uscita sarà anticipata alle ore 11:15 fino a mercoledì 13 settembre, e da giovedì 14 settembre fino a sabato 16 settembre alle ore 12:15.

L’accoglienza per le classi prime continuerà nelle giornate successive del 12 e 13 settembre con attività sportive nell’atrio dell’istituto, mirate a favorire la socializzazione e il senso di appartenenza alla classe delle matricole. Gli studenti saranno coinvolti in attività che svilupperanno le loro competenze di collaborazione, comunicazione e rispetto delle regole e delle persone. La chiusura di questa fase di accoglienza avverrà il 26 settembre con la celebrazione della Giornata Europea delle Lingue, che metterà in risalto la diversità linguistica e culturale dell’Europa e l’importanza di imparare diverse lingue per arricchire la comprensione interculturale.

Il dirigente Santa Ferrantelli ha ringraziato i genitori che hanno scelto il Liceo Politi per la formazione dei loro figli, sottolineando l’importanza del sostegno delle famiglie nel rendere la scuola un luogo in cui i valori della partecipazione civile e democratica si traducono in comportamenti e condotta di vita. Ha incoraggiato gli studenti a cogliere l’opportunità che la scuola offre e a costruire il proprio futuro con impegno e fiducia.

Inizia così un nuovo anno scolastico al Liceo Politi di Agrigento, con l’entusiasmo degli studenti e l’impegno degli insegnanti a creare un ambiente educativo stimolante e inclusivo.