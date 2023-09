Si sono fatti aprire la porta di casa, spacciandosi per tecnici della società idrica, e una volta dentro gli hanno puntato la pistola e, dopo averlo pestato, lo hanno rapinato. E’ successo, questa mattina, in contrada “Terreforti”, tra il Villaggio Mosè di Agrigento e il territorio di Favara. Ad agire tre banditi. L’anziano, un 83enne di Favara, è stato immobilizzato e legato ad una sedia, pestato a sangue e minacciato con l’arma.

I rapinatori sono riusciti a portare via alcuni effetti personali, il telefono cellulare e anche la Fiat Panda che si trovava parcheggiata davanti l’abitazione. Poi si sono allontanati. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara e del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Il pensionato visibilmente in stato di shock è stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure mediche del caso.

I militari dell’Arma, hanno notiziato la Procura di Agrigento, ed hanno avvito le indagini per risalire ai responsabili della violenta rapina.