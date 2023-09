È suonata la prima campanella al Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento, e per la dirigente Patrizia Pilato, è anche l’inizio del sesto anno di un percorso di crescita straordinario. In un periodo in cui il calo demografico sembra dominare, il “Leonardo” sta conoscendo una nuova primavera, e i risultati ottenuti parlano più delle parole.

Uno dei dati più significativi è l’incremento del numero degli iscritti, una testimonianza tangibile dell’appeal crescente di questa scuola. Questi numeri fanno ben sperare per il futuro e confermano l’efficacia delle politiche educative adottate negli ultimi anni.

La dirigente Patrizia Pilato, sempre attenta e impegnata nel guidare la scuola, ha tracciato le linee guida per l’anno a venire. Tra i principi fondamentali ci sono l’accoglienza, l’inclusione e la parità di genere. La sua visione si estende anche oltre i confini nazionali, con una particolare attenzione all’economia e alle politiche europee. L’obiettivo è far sì che gli studenti si sentano sempre più cittadini comunitari consapevoli del loro ruolo nella società.

La dirigente Pilato ha dichiarato con entusiasmo: “Sono circa 360 gli alunni che sono stati accolti gioiosamente all’interno della nostra scuola. Noi abbiamo una educazione, una mission, centrata sulla persona. Abbiamo accolto i nostri ragazzi guardandoli negli occhi e condividendo con loro la gioia di essere al ‘Leonardo’. Il senso di appartenenza che permea i muri, le aule, gli uffici del ‘Leonardo’ sono certa che i ragazzi lo hanno già colto all’ingresso. E sono certa che sarà il filo conduttore della meravigliosa esperienza che hanno iniziato oggi. Mi piace vedere la famiglia accanto ai nostri ragazzi, per noi è importantissimo curare anche il rapporto con la famiglia per costruire, per loro, il migliore percorso possibile nei cinque anni. Come dico io sempre ai genitori: li prendiamo bambini, li consegneremo uomini, cittadini europei.”

Nel frattempo, il Liceo “Leonardo” ha ufficialmente avviato i lavori di adeguamento sismico, un intervento di grande importanza che durerà due anni e costerà circa 8 milioni di euro. Questi lavori sono finanziati dall’Unione europea nell’ambito dei progetti “Next Generation EU”. Questi interventi si concentreranno sugli edifici esistenti, consentendo anche il riutilizzo di parti precedentemente inutilizzate a causa di carenze strutturali. La loro conclusione è prevista entro il 12 luglio 2025.

Il Liceo “Leonardo” di Agrigento è chiaramente in una fase di crescita e innovazione, con una visione ambiziosa per il futuro che mira a fornire un’istruzione di qualità e un ambiente di apprendimento inclusivo per i suoi studenti.