La solennità delle grandi occasioni accompagnerà l’appuntamento di lunedì 8 dicembre 2025, quando la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri si esibirà al Teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento alle ore 20:00.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella caserma Biagio Pistone di Agrigento dal comandante provinciale, il colonnello Nicola De Tullio, dal direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta e dal presidente della Fondazione teatro Pirandello Alessandro Patti. Lunedi 8 dicembre, alle ore 20 al Teatro Pirandello di Agrigento, la Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri terrà un concerto organizzato dal Comando provinciale Carabinieri in stretta collaborazione con il Parco Archeologico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Pirandello. La Banda, diretta dal maestro Massimo Martinelli, sarà presente con 72 orchestrali, musicisti selezionati che si sono esibiti nei teatri di tutto il mondo. Il ricchissimo repertorio va dalle tradizionali marce militari ai brani classici e a quelli moderni e contemporanei. Nelle sale da concerto, nei teatri, nelle radio e alla televisione, in qualsiasi luogo si esibisca, la Banda raccoglie successi e ottiene il plauso dei critici più severi.

La Banda dell’Arma può, dunque, essere considerata una formazione orchestrale completa, pienamente affiatata ed impegnata nella costante ricerca della migliore impostazione musicale. Non a caso, infatti, alcuni giornalisti l’hanno definita “una Banda sinfonica che suona come un’orchestra” e “un’orchestra di fiati”. Ma per tutti valga il giudizio del giornalista Paolo Monelli, il quale ha individuato il segreto di tanta perfezione “nel fatto che questi musicanti sono appunto Carabinieri e portano nell’esecuzione del loro compito il gran cuore e la dedizione che anima ogni specialità dell’Arma nelle sue molteplici mansioni”. La musica rappresenta uno straordinario veicolo di cultura e valori e l‘occasione di un’esibizione del corpo musicale può rappresentare un’opportunità di condivisone della missione istituzionale dell’Arma e di promozione del territorio.

La partecipazione del pubblico ai concerti della Banda rimane uno dei tanti aspetti di quella naturale simpatia che spinge il cittadino verso i Carabinieri. Da qui l’idea di ospitare presso il Teatro Pirandello di Agrigento, simbolo della ricchezza dell’offerta culturale della città, un concerto aperto ai cittadini. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria (ogni persona potrà prenotare massimo 2 posti) sul sito della Fondazione Teatro Pirandello (a partire dalle ore 18 del 3 dicembre) o direttamente presso la biglietteria del Teatro (lun.-merc.-ven. dalle 8.30 alle 13.30 e mar.-giov. dalle 15 alle 18.30). Nel Foyer del Teatro per l’occasione, inoltre, saranno allestite la mostra fotografica dal titolo “Virgo fidelis, l’Arma dei Carabinieri e il culto della Madonna nel territorio di Agrigento” e l’esposizione delle ceramiche realizzate da due maestri ceramisti di Sciacca.

La mostra fotografica, inaugurata il 21 novembre dello scorso anno e realizzata dal fotografo agrigentino Massimo Palamenghi, nasce dall’idea di descrivere il legame esistente tra i Carabinieri e la Vergine attraverso un percorso spirituale e culturale che si estrinseca sul territorio della provincia agrigentina, valorizzando il patrimonio di immagini e rappresentazioni sacre, vera e propria ricchezza dell’Arcidiocesi e delle comunità. Il risultato è un’esposizione di immagini in cui si condensa il senso della fede mariana e l’identità di un’Istituzione, l’Arma dei Carabinieri, che fonda sul legame con il territorio e i suoi cittadini l’essenza della propria missione. I pezzi esposti delle ceramiche, arte che a Sciacca ha profonde radici storiche ed è apprezzata in tutto il mondo, sono stati realizzati dai Maestri Antonino Carlino e Antonio Salvatore Cascio. Le opere rappresentano la figura del Carabiniere con le sue uniformi storiche e simboleggiano il profondo legame dell’Arma con il territorio.

