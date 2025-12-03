“Io non perdo tempo, disegno il mio futuro”

Non è un gesto simbolico, è un messaggio. Un invito pressante a non rimandare, a scegliere la prevenzione come atto di responsabilità personale e collettiva. Con questo spirito la Guardia di Finanza di Agrigento ha aderito alla campagna di promozione degli screening oncologici promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale, sostenendo lo slogan “Io non perdo tempo, disegno il mio futuro”.

Durante l’incontro, il colonnello Gabriele Baron, comandante provinciale delle Fiamme Gialle, ha consegnato alla manager dell’ASP un orologio con il grifone della Guardia di Finanza: un dono dal valore altamente simbolico, un invito diretto a “non perdere tempo” quando si parla di salute.

«I cittadini devono essere messi nelle migliori condizioni per stare bene, uno perché ci teniamo davvero e li sentiamo parte della nostra famiglia, e due perché — anche in termini di efficienza del sistema — se stiamo meglio siamo in grado di svolgere meglio il nostro servizio», ha dichiarato il Comandante Baron. «Sicurezza è salute, sicurezza è stare bene. Prevenzione significa alzare il livello di protezione per tutti».

Accanto a lui il dottor Giuseppe Capodieci, referente della campagna, ha ribadito l’urgenza di superare un vero e proprio gap culturale: «Al Sud i tassi di adesione agli screening oncologici sono ancora troppo bassi. Parliamo del 15-20% per lo screening del colon-retto, contro oltre il 50% del Nord Italia. È come se avessimo paura di sapere. Occorre un cambio culturale profondo».

L’ASP di Agrigento sta portando avanti una massiccia azione di sensibilizzazione, rivolta non solo alle forze armate ma a tutta la popolazione. L’obiettivo è semplice e ambizioso: far comprendere che la prevenzione non è un costo, ma un investimento sul proprio futuro.

«Oggi investire nella prevenzione non è un onere, ma una possibilità reale di ottenere un ritorno di salute importante», ha aggiunto Capodieci.

La collaborazione con la Guardia di Finanza dà forza e visibilità a un messaggio che può salvare vite: gli screening oncologici sono gratuiti, semplici, immediati — e possono fare la differenza. La campagna prosegue nei presìdi sanitari dell’intera provincia. L’appello è chiaro, diretto, urgente: non perdere tempo. Disegna il tuo futuro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp