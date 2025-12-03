Grave situazione di instabilità all’interno della Ics Maugeri di Sciacca e Ribera: una parte dei dipendenti rischia il posto di lavoro. È questa la preoccupante prospettiva emersa nel corso della recente contrattazione sindacale, durante la quale la direzione della Ics Maugeri avrebbe paventato possibili riduzioni del personale, scegliendo di intervenire sulle risorse umane anziché sui profitti, da sempre in attivo. La Cisl Fp, attraverso il proprio responsabile provinciale della sanità pubblica e privata, Alessandro Farruggia esprime la propria ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di taglio o modifica degli equilibri organizzativi che coinvolga il personale dipendente.

“Non consentiremo che sia messo in discussione il lavoro di tanti dipendenti dopo anni di sacrifici e dopo aver a lungo dimostrato professionalità e dedizione – dichiara Farruggia -. Riteniamo invece necessario che, alla luce degli importanti risultati economici degli ultimi anni, si dia priorità ai pazienti, che rappresentano il centro dell’attività assistenziale e a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Per queste ragioni chiediamo garanzie e migliori condizioni di lavoro, soprattutto considerando la crescente complessità dei bisogni assistenziali dei pazienti, indipendentemente dalle scelte aziendali”.

La Cisl Fp chiederà con urgenza un confronto alla direzione dell’Asp di Agrigento, in qualità di ente titolare della convenzione, affinché quanto denunciato venga verificato e affrontato con la massima attenzione.

