Strade, controlli, pattugliamenti e attività sul territorio: ad Agrigento i ragazzi hanno affiancato gli operatori della Questura di Agrigento, entrando nella loro quotidianità e seguendo da vicino il lavoro svolto ogni giorno al servizio della comunità.

Ore trascorse accanto agli agenti, domande, situazioni da osservare e momenti in cui capire cosa significa essere presenti sul territorio e saper affrontare quello che può succedere durante un turno.

“È anche così che una divisa smette di essere qualcosa da guardare da lontano e diventa una realtà da conoscere, fatta di persone, scelte e responsabilità – si legge in una nota della Questura -. Dalla formazione alla strada, Agrigento continua ad aprire una nuova pagina di ragazzi On The Road in Sicilia”.

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