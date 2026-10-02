Si è svolta ieri la tappa del progetto “On The Road”, promosso dal ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del Protocollo sottoscritto con l’Associazione “Ragazzi On The Road” APS, che prevedeva il coinvolgimento dell’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale. I ragazzi, guidati dall’ideatore del format Alessandro Invernici, sono stati accolti nella sala operativa di Protezione Civile dal presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, dal dirigente del settore ambiente Achille Contino e dal responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Marzio Tuttolomondo.

Ad essi è stato spiegato il funzionamento della sala operativa nelle varie situazioni di emergenza. Quindi, con esercitazione pratica, il funzionamento della pompa idrovora con varie simulazioni di allagamento. Successivamente il gruppo si è spostato sul bivio Crocca della SP 3-B per una simulazione di peggioramento delle condizioni meteo e la lettura dei dati della centralina del sistema di monitoraggio e allertamento del rischio idrogeologico installata sul ponte della stessa strada provinciale.

La giornata si è conclusa alla foce del fiume Naro ove è stato illustrato il funzionamento del modulo antincendio ed il suo utilizzo in sicurezza per lo spegnimento degli incendi (con annessa simulazione), e l’utilizzo del drone del Libero Consorzio.

“Sono estremamente soddisfatto del nostro coinvolgimento in questo progetto” commenta il presidente Giuseppe Pendolino “perchè è importante diffondere tra i ragazzi la cultura della sicurezza, e questo non può prescindere dall’esperienza sul campo. Li ho visti molto interessati alle attività del nostro ufficio di Protezione Civile e alle situazioni di emergenza che occorre affrontare con regole ben precise che aiutino non solo a svolgere meglio questo lavoro ma anche a sviluppare il senso del bene comune”.

“Progetto on the road” è promosso e coordinato dalla Prefettura di Agrigento attraverso un protocollo territoriale con istituzioni e varie organizzazioni della provincia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, sistema di emergenza sanitaria e Protezione civile).

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