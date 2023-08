È stata un’occasione carica di emozione e nostalgia quella che ha riunito, dopo ben 67 anni, le compagne dell’Istituto Magistrale Sant’Anna di Agrigento. Il calore dell’incontro si è sprigionato durante una cena presso un locale di San Leone, creando un’atmosfera di intima gioia.

Le donne, appartenenti alla classe del 1937, hanno condiviso insieme un percorso di studio iniziato dalla terza media e culminato con il conseguimento del diploma nel lontano ’56. L’affiatamento instaurato durante quegli anni di formazione è rimasto saldo nel tempo, nonostante le distanze geografiche che talvolta superavano i 1500 chilometri. Da primi contatti tramite telefono a rotella, passando per il telefono a tasti e fino all’era dei telefoni cellulari e smartphone, queste compagne di lunga data hanno saputo mantenere vivi i legami che le univano.

La serata di festa ha permesso loro di rievocare gli anni d’oro degli studi e dell’adolescenza, concludendosi con un sorriso riflessivo sulla figura della loro insegnante, suor Maria Eletta. Attraverso le loro storie, si è tratteggiato un quadro vivo dei tempi difficili della guerra, degli assembramenti nei rifugi antiaerei, dei primi anni del dopoguerra e, infine, del periodo del boom economico che ha segnato l’Italia.

Oggi, con figli e nipoti che sono diventati la linfa della nuova generazione, queste donne hanno ormai abbandonato le loro attività professionali, dedicandosi all’impegno sociale e culturale con la stessa passione di un tempo. Nonostante le sfide e le ombre che il presente può proiettare, la vitalità e la voglia di stare insieme e sorridere non sono mai venute meno, proprio come nel lontano 1956 quando si ritrovarono per l’ultima volta tra le aule scolastiche.

In un’epoca in cui le scuole erano principalmente frequentate da ragazze, la loro esperienza era ancora più speciale, con cinque anni di studi esclusivamente femminili. Le prime due medie, invece, le avevano vissute in un contesto misto presso la caserma Crispi, oggi conosciuta come villa del Sole.

Tra le compagne che hanno partecipato a questo toccante raduno vi erano Concetta Bonfiglio, Maria Patti, Elena Bianchetta, Angela Guggino, Giovanna Fuschino, Serafina Mammano e Tecla Montalto. Oltre a loro, erano presenti anche Franca Cardella e Maria Sinatra, due amiche affezionate ma non direttamente legate al percorso scolastico di quel tempo.

L’incontro ha dimostrato che il tempo e la distanza possono separare i corpi, ma non gli affetti sinceri e i ricordi condivisi. Queste compagne di vita, compagne di studio e compagne di avventure hanno dimostrato che la connessione umana è in grado di superare qualsiasi barriera temporale, regalando un’esperienza unica che resterà impressa nei loro cuori per sempre.