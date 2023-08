Ha parcheggiato la sua Fiat Panda sotto casa e, al mattino, non l’ha trovata più. Per la proprietaria, una casalinga trentenne residente a Canicattì, non c’è stato altro da fare che presentarsi in Commissariato e denunciare il furto.

La donna ha raccontato di avere lasciato in sosta, come ogni giorno, la propria utilitaria nella strada in cui abita intorno alle 21, ma durante la notte qualcuno si è portato via il veicolo.

L’auto, dal valore di circa 7mila euro, non era assicurata per il furto. I poliziotti hanno avviato le indagini per tentare di recuperare la macchina ed identificare i responsabili.