Un gesto semplice, dal sapore autentico, che a Natale diventa condivisione e solidarietà. Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 17, il Centro Commerciale Città dei Templi ospiterà “Un Dolce Natale di Solidarietà”, un evento che unisce inclusione, tradizione e beneficenza, mettendo al centro le persone e il valore dello stare insieme 70X100_EVENTO AFDP – 21 DIC 25 ….

Protagonisti dell’iniziativa saranno i ragazzi dell’Associazione Famiglie e Persone Down di Agrigento, che, guidati dal maestro pasticcere Giovanni Mangione de “Il Re di Girgenti”, si cimenteranno nella preparazione e nel servizio di cannolicchi siciliani, simbolo della tradizione dolciaria isolana e, per l’occasione, veicolo di un messaggio più profondo.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività dell’associazione, trasformando un momento di festa in un atto concreto di solidarietà. Un pomeriggio pensato non solo per degustare un dolce tipico, ma per incontrare storie, sorrisi ed energie positive, in un clima natalizio fatto di partecipazione e inclusione.

L’evento è realizzato con il supporto di Conad, de Il Re di Girgenti e in collaborazione con l’AFPD Agrigento, confermando come la rete tra realtà commerciali, artigianali e associative possa generare iniziative capaci di lasciare un segno nel territorio.

“Un Dolce Natale di Solidarietà” non è soltanto un appuntamento gastronomico, ma un’occasione per ricordare che il Natale, prima di tutto, è attenzione all’altro, condivisione e comunità. Un dolce, in questo caso, può davvero fare la differenza.

