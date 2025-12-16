Da dieci anni, e con oltre 15 mila euro raccolti, ad Agrigento il Natale non è soltanto festa, ma solidarietà concreta. È partita in questi giorni la decima edizione di “Natale della Solidarietà”, la raccolta benefica avviata nel dicembre 2016e diventata negli anni un punto di riferimento per la città.

Un’iniziativa nata in memoria di Maria Concetta Principato, mamma scomparsa, il cui ricordo continua a vivere attraverso un gesto che guarda a chi è più fragile.

L’obiettivo è chiaro: dare un aiuto reale alle persone indigenti di Agrigento, trasformando le donazioni in pasti caldi. I fondi raccolti andranno infatti a sostegno della “Locanda di Maria”, la mensa serale della Fondazione MondoAltro, braccio operativo della Caritas di Agrigento, che ogni sera, 365 giorni l’anno, offre accoglienza e cibo a chi vive una condizione di bisogno alimentare.

A fare il punto sulla raccolta è Alessandro Seminerio, noto in città come Semand Food, promotore dell’iniziativa:

«Siamo al giro di boa – spiega – abbiamo superato il 50% dell’obiettivo, ma manca ancora tanto per raggiungere il traguardo fissato a 2.000 euro».

Un percorso che, anche quest’anno, non è privo di difficoltà:

«Sappiamo bene che questo è un periodo complicato per tutti – sottolinea Seminerio – ma nonostante le criticità, ogni anno riusciamo a organizzare qualcosa di utile, cercando di fare del nostro meglio».

La decima edizione rappresenta anche un traguardo simbolico:

«La nostra missione era arrivare al decimo anno con un grande risultato. Non sappiamo per quanto tempo ancora continueremo, ma finché avremo forza ed energie, saremo qui a donare calore e speranza a chi, soprattutto durante le feste, ne ha più bisogno».

Donare è semplice, sicuro e certificato: basta collegarsi alla piattaforma GoFundMe e contribuire con la somma che si ritiene opportuna. Ogni donazione si trasformerà in pasti caldi per chi non potrà vivere un Natale sereno.

👉 https://gofund.me/3ea3327fe

Un gesto piccolo per chi dona, ma fondamentale per chi riceve.

Da dieci anni, ad Agrigento, il Natale continua a fare rima con solidarietà.

