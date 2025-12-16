È una collezione che nasce da un gesto creativo ma anche da una scelta profondamente emotiva quella firmata da Marinisa Bag con “Le Parole del Cuore”, la nuova linea autunno-inverno 2025-2026 che intreccia arte, artigianalità e sostenibilità, dando voce a ciò che spesso resta in silenzio.

Alla base del progetto c’è l’incontro tra l’anima del Mediterraneo e l’arte del recupero, tradotto in borse realizzate con ritagli di tappezzeria selezionati, materiali pregiati rigenerati, passamanerie recuperate e le ormai iconiche scatolette di tonno riciclate, assemblate e dipinte a mano dall’artista palermitana Alessandra, trasformate in veri e propri elementi narrativi.

A raccontare il senso più profondo della collezione è Patrizia Russo, anima e visione di Marinisa Bag:

«Ho voluto chiamarla “Le Parole del Cuore” perché è dedicata a tutti quei pensieri, a quelle parole che spesso rimangono dentro di noi, racchiuse nel cuore. Per paura o per mancanza di coraggio, tante volte non riusciamo a esprimerle».

L’idea prende forma anche da un incontro che ha lasciato il segno:

«Quasi un anno fa ho conosciuto un’artista palermitana e mi sono innamorata della sua arte. Lei decora delle latte provenienti dalle scatolette di tonno, che vengono riciclate, assemblate, ritagliate e poi dipinte», racconta Russo. «Ho chiesto di personalizzarle scegliendo frasi particolari, romantiche ma anche spiritose e allegre, per dare quel tocco Marinisa Bag».

Non solo moda, ma partecipazione e condivisione. La collezione diventa infatti un progetto aperto, che coinvolge direttamente il pubblico:

«Ho voluto dare a tutti la possibilità di scrivere ciò che il proprio cuore suggerisce. Ci sono dei fogli con dei cuori, una penna e una coffa dove ciascuno può inserire una frase, in modo anonimo, nata dal cuore».

Un gesto semplice, che diventa racconto collettivo e premio simbolico:

«Il 6 gennaio leggerò tutte le frasi e sceglierò quella che mi colpirà di più. Chiamerò privatamente e regalerò un mio pensiero firmato Marinisa Bag», spiega ancora Patrizia Russo.

“Le Parole del Cuore” è una collezione fatta di pezzi unici, oggetti da indossare che parlano di bellezza imperfetta, di rispetto per l’ambiente e di un’eleganza consapevole, capace di trasformare il riciclo in stile contemporaneo.

La nuova linea è già disponibile nella boutique Marinisa Bag, situata al terminal passeggeri di Porto Empedocle, un luogo di passaggio che diventa simbolo di incontri, storie e parole pronte finalmente a essere raccontate.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp