Ernesto Russello è il nuovo direttore sportivo dell’Akragas SLP per la stagione 2026/27. Un ritorno a “casa” per Russello, che con la maglia biancazzurra ha già vinto il campionato di Eccellenza 2022/2023.

Un curriculum di livello noto a tutti: negli ultimi due anni e mezzo alla Nissa ha conquistato il campionato di Eccellenza e vissuto un anno e mezzo in Serie D, maturando un’esperienza importante ai vertici del calcio siciliano.

“Esperienza, competenza e vittorie: le basi giuste per costruire insieme nuovi traguardi. Bentornato direttore, buon lavoro!”, si legge in una nota diffusa dalla società agrigentina.

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