

AGRIGENTO – Non è un caso che la mobilitazione per riportare l’acqua sotto una gestione interamente pubblica sia partita proprio da Agrigento. Una città che da decenni rappresenta il simbolo della crisi idrica siciliana e che continua a fare i conti con turni di distribuzione esasperanti, bollette elevate, difficoltà nell’attivazione delle utenze, nelle volture e perfino nell’accesso ai dati relativi al servizio idrico. Criticità che, secondo molti cittadini, la politica non è riuscita a risolvere e che hanno pesato anche sul recente voto amministrativo, contribuendo alla sconfitta del centrodestra.

Da piazza Cavour è così partita la raccolta firme promossa da Controcorrente per chiedere alla Regione Siciliana di riportare la gestione delle risorse idriche interamente in mano pubblica. L’obiettivo è raggiungere 50 mila sottoscrizioni entro settembre da consegnare a Palazzo d’Orléans, chiedendo al presidente Renato Schifani la rescissione della convenzione con Siciliacque.

A lanciare l’iniziativa è stato il leader del movimento, Ismaele La Vardera, insieme ai deputati regionali Jose Marano, Alessandro De Leo e Carlo Gilistro.

«Non si può fare business con l’acqua, non si può permettere a una società privata di continuare a speculare da oltre vent’anni su un diritto fondamentale come quello all’acqua», ha dichiarato La Vardera. «Abbiamo individuato nell’articolo 30 della convenzione la possibilità di uscire dal contratto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. E quali altre ragioni vogliamo? Abbiamo una rete idrica che è un colabrodo e l’acqua continua a non arrivare nonostante gli invasi siano pieni».

Per Jose Marano, vicepresidente della Commissione Ambiente dell’Ars, «la mobilitazione dei cittadini è indispensabile. Se riusciremo a portare 50 mila firme a Palazzo d’Orléans nessuno potrà fare finta di niente. Vogliamo dare seguito anche alla volontà espressa dal referendum del 2011, quando milioni di italiani si pronunciarono contro la privatizzazione dell’acqua».

Sulla stessa linea Carlo Gilistro: «È assurdo che una terra come la Sicilia, dove greci e romani costruivano acquedotti che ancora oggi funzionano, debba continuare a elemosinare l’acqua. Nessuno si permetta di mettere le mani sull’acqua pubblica».

Alla manifestazione era presente anche il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che ha richiamato l’attenzione sulla vicenda di Maddalusa, quartiere alle prese da settimane con una grave emergenza idrica.

«È una situazione complessa – ha affermato –. Dopo sessant’anni durante i quali si è fatto finta di nulla, è evidente che il problema debba essere affrontato a livello regionale e nazionale. Naturalmente nel rispetto della legalità, ma senza dimenticare che dietro questa vicenda ci sono tante famiglie»

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