Si è svolta in provincia di Venezia la festa di compleanno di Paola Surdo, un evento esclusivo che ha riunito ospiti italiani e internazionali in un’atmosfera ispirata all’Inghilterra del 1830.

La celebrazione, ospitata presso il Glamping di Mirano, si è distinta per la cura dei dettagli e l’eleganza degli allestimenti, regalando ai partecipanti tre giornate ricche di emozioni, momenti di convivialità e iniziative culturali.

Tra gli ospiti erano presenti il Presidente di EgoGreen e de Il Gabbiano di Porto Cervo Marcello Giavarini, insieme alla scrittrice Natalia Strokova, autrice del libro La mia terra.

Nel corso dell’evento, il Presidente ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale all’organizzatrice:

“Ringrazio Paola Surdo per l’organizzazione impeccabile di questi tre giorni intensi di emozioni e di grande interesse culturale. Particolarmente suggestiva è stata la visita privata a Venezia dello storico Palazzo Ducale Donà dalle Rose, che ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’intero programma.”

Guardando già al futuro, è stato inoltre annunciato un nuovo appuntamento dedicato agli ospiti internazionali:

“Invito fin d’ora tutto il gruppo degli amici provenienti da Dubai al prossimo evento che organizzeremo il prossimo anno nella Valle dei Templi, in Sicilia, con un’affascinante ambientazione in costume dell’antica Grecia.”

L’iniziativa ha confermato ancora una volta il valore di eventi che sanno coniugare cultura, tradizione, relazioni internazionali e valorizzazione del patrimonio storico e artistico italiano.

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