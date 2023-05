Un anno dalla morte di Salvatore Moncada. La Fortitudo: “Manchi tanto Pres”

“Un anno senza te…manchi tanto Pres ma di una cosa siamo sicuri, questa Fortitudo ti starà facendo divertire.

Di questo ne andiamo fieri e lotteremo sempre per te e con te.” Sono le parole con cui la squadra di basket di Agrigento ricorda Salvatore Moncada, ad un anno dalla sua morte. Il 5 maggio del 2022 la morte dell’imprenditore Moncada, improvvisamente a Milano, dove si trovava per alcuni accertamenti sanitari, sconvolse il territorio tutto. Aveva 59 anni, era sposato e padre di tre figli, tra cui l’attuale presidente della Fortitudo, Gabriele. Moncada ha giocato un ruolo di primo piano tra gli operatori del settore delle energie rinnovabili. Era, infatti, chiamato il “re dell’eolico” per l’impero economico che aveva creato con la società Moncada Energy sfruttando le opportunità derivanti dall’energia alternativa del vento.