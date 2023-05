Un campetto di basket intitolato ad Haitem: iniziano i lavori

Al via a San Leone, ad Agrigento, i lavori tanto attesi per la realizzazione del playgroud in memoria di Haitem Fathallah. “Finalmente dopo tanto attendere, prende forma il sogno del nostro fratello e amico.

E siamo certi, visto la giornata speciale in casa Fortitudo, che il nostro Presidente ne sarebbe stato felice”, dicono dallo staff della Fortitudo Agrigento.

Lo scorso anno sulla piattaforma Gofundme era stata organizzata una raccolta fondi per realizzare un campo da basket sul lungomare di San Leone in memoria di Haitem Fathallah, il cestista, 32 enne, morto in seguito ad un malore accusato durante la partita di basket Dieere Reggio Calabria-Fortitudo Messina di Serie C. Sarà un campetto pubblico, a libero accesso, nello spirito di Haitem, per dare la possibilità a tutti di appassionarsi allo sport che lui amava tanto. Haitem Fathallah era anche uno sportivo esemplare, che si è fatto amare da tutte le squadre con cui ha giocato a pallacanestro nel corso della sua carriera. La sua passione per il basket era contagiosa e spingeva i compagni di squadra a voler essere migliori ogni giorno.