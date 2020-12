Un anno da dimenticare che noi vogliamo ricordare. Il 2020 in 3 minuti (VIDEO)

Dalla campagna elettorale lunga un anno all’elezione del nuovo sindaco. Dalle file per fare la spesa nei supermercati agli sbarchi di immigrati. La marcia per la viabilità, il Ponte Petrusa e la Galleria Spinasanta. L’arrivo dell’arcivescovo coadiutore. E poi, dalle navi quarantena alla tappa del giro d’Italia. Ed ancora, il 2020 è stato caratterizzato anche dal sequestro della Scala dei Turchi, incidenti mortali, omicidi, lockdown, controlli anticovid, movida sfrenata, ristoranti in crisi, incendi, nuovo stemma comunale e interviste speciali. Sandro Catanese in collaborazione con la redazione del nostro giornale racconta un anno di cronaca con foto e filmati a cura della redazione. Un anno da dimenticare che noi vogliamo ricordare (IL VIDEO).