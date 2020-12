“Ero uscito per un caffè”. Beccato a spasso a Natale: scatta la multa da 800 euro

Caffè caro e amaro per un empedoclino multato per 800 euro domenica scorsa, in piena zona rossa. Durante uno di tali controlli degli agenti della polizia di Stato, effettuati a Porto Empedocle dagli uomini del Commissariato “Frontiera”, è stato notato un soggetto girovagare a piedi.

Alla richiesta degli agenti sulle motivazioni circa lo spostamento dal proprio domicilio, ha riferito di essere uscito per prendere un caffè al bar. Si è proceduto, pertanto, ad acquisire le generalità del soggetto e ad effettuare ulteriori accertamenti che hanno permesso di appurare che il soggetto era stato già fermato per lo stesso motivo e senza fornire giustificazioni in merito.

Al soggetto è stata contestata per la seconda volta la violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che, in caso di recidiva, prevede il raddoppio della sanzione, ovvero 800 euro. Non è andata tanto meglio ad altri tre soggetti, che sempre beccati a spasso per la cittadina marinara senza plausibile giustificazione sono stati multati per 400 euro.