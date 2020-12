Razza: “Assumeremo medici e infermieri attingendo dal bando nazionale”

L’assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha annunciato nuove assunzioni nella sanità siciliana. La Sicilia assumerà medici e infermieri, attingendo anche al bando nazionale.

“La Protezione civile nazionale e il commissario nazionale per l’emergenza – ha sottolineato l’assessore -, hanno inserito una specifica norma nella legge di stabilità del parlamento che prevede l’assunzione in tutta Italia di 13.000 infermieri e di 3000 medici. L’8 per cento di questi è destinato alla Sicilia. Su questo si lavorerà intensamente: il bando è già scaduto. La Sicilia, come tutte le regioni italiane, attingerà al bando per rafforzare le squadre di vaccinazione”.