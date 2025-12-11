Un altro prestigioso riconoscimento per Francesco Di Noto, cittadino onorario di Prelog

PRELOG (Croazia) – Un nuovo importante traguardo per Francesco Di Noto, agrigentino e da tempo cittadino onorario di Prelog, città che continua a riconoscere il suo impegno nel costruire ponti culturali tra Croazia e Italia.

Dopo la nomina a Cavaliere della Repubblica di Croazia, arriva adesso un’ulteriore attestazione ufficiale: la città di Prelog gli ha conferito la Plaketa Grada Preloga, una delle massime onorificenze civiche.

Le immagini della cerimonia mostrano Di Noto sul palco accanto alle autorità locali e ai rappresentanti in abito tradizionale, segno del profondo rapporto di stima e amicizia che la comunità croata nutre nei suoi confronti.

Dipendente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e padre di due figli, Di Noto ha intrecciato la sua vita con la Croazia quando, molti anni fa, sposò una cittadina croata. Da allora quel Paese è diventato per lui una seconda casa.

Già lo scorso anno avevamo raccontato della sua nomina a Cavaliere, suggellata dalla cena ufficiale con il premier Andrej Plenković. Oggi un altro riconoscimento ribadisce la centralità del suo ruolo di mediatore culturale.

«Sin da piccolo – racconta Di Noto – faccio la spola tra la Sicilia e la Croazia. Ho sempre invitato gruppi folkloristici di quasi tutte le regioni croate, facendo conoscere in Italia le loro tradizioni e portando, allo stesso tempo, la nostra cultura anche all’estero attraverso i gruppi internazionali ospiti ad Agrigento durante il Mandorlo in Fiore».

Un impegno costante, che rafforza il legame fra Di Noto e Prelog e che nasce sempre con uno sguardo rivolto alla sua Agrigento, cuore di ogni sua iniziativa.

