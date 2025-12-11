Altre quattro strade provinciali saranno presto interessate da lavori di manutenzione. L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti aggiudicato la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali 16 Grotte-Firrio-Cantarella (bivio Statale 189), 51 Grotte-Comitini, 85 Grotte-Favara e 3A Bivio Caldare (Statale 189)-Favara.

La gara, effettuata in modalità telematica e con inversione procedimentale, ed alla quale hanno partecipato 300 imprese, è stata aggiudicata alla Omnia Progetti Srl di San Giovanni Gemini, che ha offerto il ribasso del 32,2749 % per un importo di aggiudicazione di 825.000 euro più Iva (compresi 24.750 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Il progetto, elaborato dallo staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, è stato finanziato con fondi statali.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali per eliminare le criticità sui tracciati. “Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento – afferma il presidente Giuseppe Pendolino – continua nel suo impegno per migliorare le condizioni di sicurezza della estesa rete viaria interna. Altri progetti sono in attesa di finanziamenti per dare risposte concrete ad un territorio per anni privo delle necessarie risorse finanziarie”.

