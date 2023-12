La Croazia e’ un po’ la sua seconda casa e, adesso, proprio quel paese lo ha proclamato Cavaliere della Repubblica. Tanta emozione per l’agrigentino, Francesco Di Noto, che ieri sera ha ricevuto ufficialmente l’onorificenza. Di Noto e’ dipendente del Libero consorzio comunale di Agrigento ed è padre di due figli, tanti anni fa ha spostato proprio una Croata. Dopo la cerimonia di proclamazione a Cavaliere della Repubblica della Croazia, per l’agrigentino una cena con il Premier Plenkovic (insieme nella foto). “Sin da piccolo- dice il neo Cavaliere- faccio la spola tra la Sicilia e la Croazia. Ho sempre invitato i gruppi folkloristici di quasi tutte le regioni croate facendo conoscere la cultura e le tradizioni croate in Italia e, di conseguenza, anche all’estero tramite i vari gruppi internazionali ospiti ad Agrigento durante il Mandorlo in fiore”. Un riconoscimento che segna, ancora di più, il forte legale che unisce Francesco alla Croazia, con lo sguardo sempre rivolto alla sua Agrigento.