Un altro alloro per coach Francesco Paolo Anselmo

di Michele Bellavia

Si arricchisce ulteriormente la bacheca di coachFrancesco Paolo Anselmo, tecnico di lungo corso, artefice di innumerevoli imprese cestistiche soprattutto nella sua amata Sicilia.

Domenica 20 settembre, infatti, in occasione della festa del patrono San Gandolfo, coach Anselmo è tornato nella natia Polizzi Generosa e ha ricevuto dal SindacoGiuseppe Lo Verde e dall’Assessore Barbara Curatolo un premio “per la grande passione e l’impegno profuso nello sport”.

“Polizzi è orgogliosa di dare questo premio a coach Anselmo non soltanto per il suo impegno nello sport, ma anche in segno di gratitudine, di riconoscimento, di vicinanza e per aver sempre rappresentato con orgogliola città di Polizzi” – ha detto il sindaco.

“È un premio che mi è stato dato per il mio fortissimo legame con Polizzi e mi ha riempito di una gioia enorme” – ha commentato il coach Anselmo.

L’evento è stato l’occasione per incontrare tanti amici che hanno voluto condividere la gioia di questo importante riconoscimento.

“È sempre una grande emozione tornare a Polizzi; amo questo paese cui sono molto legato; la campagna circostante e le montagne trasmettono una grande serenità; qui ho portato molte delle squadre che ho allenato” – ha proseguito il tecnico delle Madonie.

Francesco Paolo Anselmo, oltretutto insignito nel 2018con la “Palma di Bronzo al Merito Tecnico” dal CONI, è un personaggio di spicco della pallacanestro siciliana e non solo; ha una carriera coronata da grandi risultati sportivi (Serie A e Serie A2 femminile) cui ha affiancato l’attività di formatore del CNA.

Il suo focus è sempre stato quello di far maturare e lanciare giovani talenti (tra questi l’agrigentino Marco Portannese) e, in tale ottica, coach Anselmo continua il suo impegno in veste di responsabile del settore giovanile della Real Basket Agrigento società satellite della Fortitudo Agrigento.