L’ex difensore centrale torna nella Città dei Templi per guidare la squadra biancazzurra nella prossima stagione. “Per me è un grande onore,” ha dichiarato Bonfatto.

Come anticipato dal nostro giornale, l’Akragas ha scelto Lillo Bonfatto come allenatore. L’ex difensore centrale della squadra biancazzurra ritorna nella Città dei Templi in questa nuova veste. La soluzione è stata trovata dopo aver sondato e trattato con diversi profili, la presentazione nel giorno del compleanno del canicattinese Lillo Bonfatto.

Le prime dichiarazioni di Lillo Bonfatto

Bonfatto è già stato protagonista della cavalcata che ha portato il Canicattì alla Serie D. Arrivato in estate sulla panchina biancorossa, l’allenatore canicattinese, alla sua prima esperienza nel massimo livello regionale, ha saputo organizzare un collettivo di alto livello, imponendosi in un girone A di Eccellenza di alto livello, tanto da meritarsi la riconferma sulla panchina biancorossa anche nel campionato di Serie D. Terminata l’esperienza con il Canicattì, Bonfatto è approdato allo Sciacca, dove ha concluso la stagione anzitempo. Ora per lui si apre una nuova sfida su una panchina importante in una piazza che ha fame di bel gioco e di risultati.

A sorpresa, dopo che si era fatto con insistenza il nome di Ignoffo, Bonfatto torna all’Esseneto alla guida dell’Akragas. Solitamente predilige il 4-3-3 e ama schierare calciatori che sappiano giocare anche senza palla e coprire gli spazi in ogni momento della partita. Si ispira a Roberto De Zerbi e le sue squadre devono aggredire e divertire.

Con il prossimo campionato di Serie D che prenderà ufficialmente il via l’8 settembre (la Coppa Italia domenica 25 agosto), il neo tecnico ha tutto il tempo di mettersi al lavoro con il direttore sportivo Giuseppe Cammarata per programmare la prossima stagione. Al momento non ci sono nomi specifici, ma i profili monitorati e seguiti sono diversi. In società, comunque, c’è la volontà di allestire la rosa del prossimo anno per essere pronti già a fine luglio.

Di Bonfatto si apprezzano soprattutto le doti umane. Leader in campo, persona garbata e umile fuori dal campo. Conosce bene l’ambiente e sicuramente saprà lavorare con le risorse messe a disposizione dalla società, che come è noto non ha come obiettivo quello di vincere il campionato, ma punta a migliorare i risultati ottenuti la scorsa stagione per gettare le basi per un progetto duraturo e sostenibile. In attesa del rifacimento dello Stadio Esseneto, ancora in attesa dell’impianto di illuminazione, si punta a un futuro sempre più roseo.

New entry nello staff tecnico del nuovo allenatore dell’Akragas, Lillo Bonfatto, è il giovane e promettente Filippo Ferrante, ex del Canicattì, a cui è stato affidato il doppio ruolo di match analyst e collaboratore tecnico.

“Non ho esitato un attimo appena ho ricevuto la chiamata della dirigenza,” ha detto Bonfatto. “Siedo su una panchina prestigiosa, ho avuto la fortuna da calciatore di giocare in questa piazza. Per me è un grande onore,” ha concluso. “Da oggi si inizia a lavorare per preparare al meglio la prossima stagione. Faremo di tutto per avere un calcio propositivo.”