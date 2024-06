Devis Cagnardi declina l’offerta della Moncada Agrigento e punta a piazze di Serie A2 con ambizioni di A1. La squadra si prepara a ripartire con Quilici, ex vice di Daniele Parente a Trapani.

Daniele Quilici è il nuovo allenatore della Moncada. Agrigento punta sul coach toscano, già vice di Daniele Parente e successivamente di Diana a Trapani, per la promozione. Livornese DOC, Quilici ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di Junior Basket Livorno, Basket Livorno e Meloria Basket, per poi allenare a Ghezzano, Use Empoli, e ritornare a Livorno con Don Bosco. Ha anche allenato We’re Basket Ortona e SanGiorgese Basket. Nel suo curriculum annovera la vittoria del Trofeo delle Regioni con la selezione Toscana e esperienze come assistente al Nike Euroleague Junior Tournament e NBA Basketball Without Borders. Ha collaborato per 4 stagioni con la psicologa dello sport Cristiana Conti (EA7 Milano e Montepaschi Siena).

Devis Cagnardi, invece, ha declinato l’offerta della Moncada Agrigento. L’ex allenatore di Cantù ha ricevuto proposte da piazze prestigiose di Serie A2 che ambiscono al ritorno in A1. Sebbene sia legato ad Agrigento da un forte legame sentimentale, è probabile che accetti l’offerta di altre società per ragioni tecniche e di ambizioni personali. Il suo nome è stato accostato alla Fortitudo Bologna, insieme a Daniele Parente.

In precedenza era saltata la trattativa con Daniele Aniello, reduce dalla complicata esperienza sulla panchina della Chieti Basket 1974 in Serie B Nazionale. L’allenatore di Grottammare proseguirà la sua carriera in Ecuador, dove allena i Zamora Jaguars nel massimo campionato del paese sudamericano. Questa settimana potrebbe essere decisiva per le scelte della Moncada. Tra le conferme nel roster ci sono Albano Chiarastella, ancora sotto contratto, Emanuele Caiazza e Nicolas Morici. Dovrebbero rimanere anche Devid Peterson e Radio Trarre.