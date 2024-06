Un alone biancastro e punti luminosi avvistati dal Trapanese al Messinese e oltre. Possibile correlazione con il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX da Cape Canaveral.

Da Agrigento a Favignana, dal Trapanese al Messinese, e poi in tutto il Sud Italia.

La notizia, data dal nostro giornale, ha immediatamente fatto il giro del mondo e in un attimo si sono accavallate centinaia di segnalazioni, messaggi, commenti, foto e video che sono arrivati da diverse parti della costa siciliana. Tantissime le ipotesi avanzate.

Avvistato un enigmatico alone di luci nei cieli del Sud Italia: potrebbe essere stato dovuto al lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Avvistamenti di un alone biancastro e alcuni punti luminosi sono giunti dalla Sicilia fino alla Puglia. “Ricostruendo la situazione dalle varie segnalazioni, dovrebbe essere molto probabilmente correlato al lancio di un razzo Falcon 9, ma in realtà è molto difficile avere la certezza di cosa sia stato”, ha detto Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

Si tratta probabilmente di parte del razzo lanciato alle 19:15, ora italiana, dal centro spaziale di Cape Canaveral in Florida per la missione Starlink 10-2. In gran parte del Sud Italia il cielo è stato attraversato attorno alle 21:10 da un tenue bagliore biancastro-azzurrognolo a forma semisferica, accompagnato lateralmente e seguito da una sorta di barra luminosa bianca. Luci immortalate anche in un video filmato dall’isola di Vulcano, in Sicilia. Rimane comunque il dubbio che si tratti di operazioni militari. Nelle mattinate il ministero della difesa istraliano ha reso noto che il test di un “sistema di propulsione a razzo” e’ stato effettuato da una base militare nel centro di Israele. Lo ha reso noto il ministero della Difesa israeliano, precisando che il test era pianificato ed e’ stato eseguito “come previsto”.