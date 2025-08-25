Agrigento, 25 agosto 2025 – Una folla entusiasta ha accolto ieri sera Umberto Tozzi alla Live Arena dello Sport Village, trasformando il concerto in un lungo abbraccio collettivo. Il cantautore torinese, protagonista della musica italiana dagli anni Settanta in poi, ha portato in Sicilia la magia del suo tour di addio, tappa speciale della 20ª edizione del Festival Il Mito.

Per quasi due ore Tozzi ha ripercorso i brani che hanno fatto la storia: “Notte rosa” ha dato il via a una scaletta senza pause, seguita da un’esplosione di emozioni con “Ti amo”, cantata all’unisono da un pubblico che sembrava non voler smettere mai. Poi il viaggio attraverso successi senza tempo come “Tu”, “Immensamente”, “Si può dare di più”, “Gente di mare”, fino alla trascinante “Gloria”, vera e propria colonna sonora di intere generazioni.

“Non conta l’immagine scenica, conta la musica e il cuore che si riesce a trasmettere”, hanno commentato i gestori della Live Arena, Enzo e Federico Bellavia, sottolineando come lo Sport Village stia ormai diventando un polo di riferimento per grandi produzioni e spettacoli internazionali.

La serata è stata anche la conferma di una struttura che, concerto dopo concerto, si impone come alternativa moderna ed efficiente al vecchio teatro all’aperto della Valle dei Templi. Servizi, accoglienza e tecnologia fanno della Live Arena un punto fermo del calendario estivo siciliano.

E mentre le ultime note di Gloria accompagnavano l’uscita del pubblico, restava l’immagine di una comunità unita da un’unica voce. Un addio che ha il sapore di un arrivederci, perché certe canzoni non smettono mai di vivere.

