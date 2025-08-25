AGRIGENTO – In un tempo dominato da caos e frenesia, c’è chi sceglie di riappropriarsi del valore del tempo e della semplicità autentica: un picnic, un drink sotto gli alberi, un momento di pausa immersi nella natura. È questa la filosofia di Moresca Farm, l’oasi nella campagna agrigentina tra ulivi e mandorli, con vista mozzafiato sul castello di Marina di Palma. Un format che conquista e funziona.

«Abbiamo bisogno di uscire dal caos e rilassarci – spiega Daniele Luparello –. La nostra estate non finisce mai: tra cene tematiche ed eventi proseguiamo tutto l’anno, grazie a un clima meraviglioso. Stiamo già pensando all’autunno e all’inverno, quando riproporremo appuntamenti speciali come la cena araba. La nostra attività continua senza sosta».

Moresca Farm si conferma così un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche, tra gusto, natura e convivialità, nel segno di una Sicilia che sa sorprendere in ogni stagione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp