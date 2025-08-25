Marcello Giavarini torna nel calcio: EgoGreen Premium Partner del Siracusa Calcio 1924

SIRACUSA – Dopo l’esperienza con l’Akragas, Marcello Giavarini torna a investire nel calcio siciliano. La sua azienda, EgoGreen, specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas da fonti rinnovabili e nei servizi di efficientamento energetico, sarà Premium Partner del Siracusa Calcio 1924 per la stagione 2025/26 in Serie C.

L’accordo sancisce una collaborazione che guarda oltre lo sport, con l’obiettivo di rafforzare il progetto tecnico e sociale del club aretuseo e, allo stesso tempo, sostenere la crescita del territorio. Il logo di EgoGreen sarà visibile sulle maglie da gara (retro), nei led bordocampo, nei backdrop e ledwall della sala stampa, oltre che sul sito ufficiale e sui canali digitali del Siracusa.

«Sostenere il Siracusa non è solo una scelta di visibilità, ma un atto di fiducia verso un’intera comunità – ha dichiarato Marcello Giavarini, presidente di EgoGreen –. Siracusa è una città con un’energia speciale, che merita entusiasmo, investimenti e partecipazione».

Soddisfazione anche da parte del club: «Siamo orgogliosi di accogliere EgoGreen nella nostra famiglia – ha commentato il presidente Alessandro Ricci –. Questa partnership nasce da una visione comune fatta di rispetto per il territorio e voglia di crescere insieme».

L’accordo sarà accompagnato da un piano di attivazione territoriale: ogni due contratti sottoscritti all’EgoPoint di Siracusa, i clienti riceveranno in omaggio una maglia ufficiale del club. «Non vogliamo una semplice sponsorizzazione, ma un progetto di coesione territoriale – ha spiegato Giancarlo Lauriano, responsabile marketing e comunicazione di EgoGreen –. Lavoreremo fianco a fianco con il club per costruire un ponte tra sport, cittadini ed energia sostenibile».

Per il direttore generale di EgoGreen, Luca Puzzo, l’alleanza è «un investimento importante, che ci impegna a portare risultati e valore per tifosi, città e partner».

Questa partnership segna così un passo importante per entrambe le realtà: EgoGreen consolida la propria presenza in Sicilia con un progetto sportivo e sociale di respiro nazionale, mentre il Siracusa Calcio 1924 arricchisce il proprio percorso di crescita con un partner solido e innovativo.

Una visione condivisa che, come sottolineano i protagonisti, «si chiama futuro».

