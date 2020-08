Ultim’ora, la decisione del Governo. Discoteche chiuse in tutta Italia. Obbligo mascherine all’aperto dalle 18

đź”´ Ultim’ora, la decisione del Governo. Discoteche chiuse in tutta Italia. Obbligo mascherine all’aperto dalle 18Â https://youtu.be/GjZUq7wI-Zw

Il governo ha deciso di chiudere i locali da ballo a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus. Stretta anche sulle mascherine: saranno obbligatorie anche all’aperto nei luoghi dove non è possibile mantenere il distanziamento.

Fase 3: confermata chiusura discoteche, previsto sostegno economico Roma, 16 ago – (Nova) – Confermata la chiusura delle discoteche , con l’impossibilita’ di deroghe alle Regioni. Questa la decisione presa al termine del vertice in teleconferenza tra i rappresentanti dell’esecutivo e i presidenti delle Regioni, convocato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia per fare il punto sulla questione. Secondo quanto si apprende, alle attivita’ costrette alla chiusura sara’ riconosciuto un sostegno economico.