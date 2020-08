Coronavirus: scatta piano controlli in aeroporti siciliani

Controlli e tamponi nei principali aeroporti siciliani sui voli provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta e nei porti di collegamento della Sicilia con l’Isola dei Cavalieri. E’ il piano per contrastare il diffondersi del Covid-19 varato dall’Assessorato regionale alla Salute che ricalca ed armonizza, attraverso una circolare (dove viene aggiunta anche la Croazia alle altre nazioni in osservazione), le disposizioni contenute nelle ordinanze del ministro della Salute e del presidente della Regione Siciliana. Nello scalo catanese ‘Vincenzo Bellini’ e’ stata gia’ individuata un’area all’interno del Terminal C dove tutti i passeggeri non residenti in Sicilia provenienti dai quattro Paesi comunitari, verranno sottoposti al tampone rinofaringeo. Stessa procedura anche all’aeroporto ‘Falcone Borsellino’ di Palermo dove per effettuare controlli e tamponi i sanitari della regione adopereranno un’area dell’aerostazione dedicata. Negli altri scali siciliani non sono al momento previsti voli da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. (AGI)