La SocietÃ  Asd Akragas fissa le prime amichevoli

Comunicato stampa del 16 agosto 2020. La Società Asd Akragas 2018 comunica le date delle prime amichevoli estive in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia di Eccellenza, in programma il prossimo 6 settembre contro il ripescato Casteltermini. La squadra allenata da Francesco Di Gaetano, nel giro di quattro giorni, sfiderà l’Enna e il Siracusa, formazioni del girone B del campionato di Eccellenza. Entrambe le gare si disputeranno in trasferta, il prossimo 19 agosto, mercoledì, alle ore 17, allo stadio “Generale Gaeta” di Enna e domenica 23 agosto, alle ore 18, allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa.