Porto Empedocle, 4 settembre 2024 – Nella scorsa notte, un’auto in sosta di fronte alla banca Credem, nelle vicinanze del bar Fantasy, è stata colpita da almeno quattro proiettili. La vettura parcheggiata nella zona, una Fiat Bravo, ha riportato danni significativi a causa dei colpi d’arma da fuoco. In frantumi il lunotto, un vetro e danni anche all’abitacolo.

Questa mattina, gli agenti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e il personale della squadra sopralluoghi della Polizia Scientifica sono intervenuti per esaminare il veicolo e raccogliere reperti. Le indagini sono in corso per determinare il movente dell’atto intimidatorio e identificare i responsabili. Al momento, non ci sono segnalazioni di feriti o di altre conseguenze dirette.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e promettono aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.