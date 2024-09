Il mercato estivo è sempre un momento di grande fermento per i club calcistici. Ne sa qualcosa l’Inter, che in questa sessione di calciomercato ha messo a segno vari colpi importanti mirati a rinforzare la propria rosa. Acquisti, ma anche cessioni necessarie per far quadrare il proprio bilancio e liberare i fondi richiesti per la realizzazione degli innesti voluti da Inzaghi. Nonostante il calciomercato sia quasi agli sgoccioli, c’è ancora un movimento molto chiacchierato in casa Inter. Si tratta del possibile trasferimento di Joaquin Correa, un’operazione che potrebbe avere ripercussioni significative sia sul mercato in entrata che sulle finanze del club.

L’interesse del Genoa

Tra i club che hanno manifestato interesse per Joaquin Correa c’è il Genoa di Gilardino, che è ancora alla ricerca di rinforzi di qualità per affrontare al meglio la nuova stagione di Serie A. L’attaccante argentino rappresenta, infatti, un profilo interessante per i rossoblù, che necessitano di un giocatore versatile, in grado di giocare sia in centrocampo che in attacco. Tuttavia, l’acquisizione da parte del Genoa sembra essere ostacolata dall’ingaggio del “Tucu”, che attualmente percepisce 3,6 milioni di euro annui, una quantità piuttosto elevata per gli standard della squadra ligure.

La posizione dell’Inter

Per l’Inter, la cessione di Joaquin Correa potrebbe essere una buona opportunità per liberare risorse da reinvestire sul mercato. D’altro canto, Inzaghi ha espresso più volte negli ultimi giorni la sua volontà di aggiungere un’altra punta in attacco, così da rafforzare ulteriormente un reparto offensivo ancora poco amalgamato. In una situazione come quella dell’Inter, in piena bolla finanziaria, l’eventuale cessione di Correa potrebbe dunque spianare la strada a nuovi innesti più redditizi, in grado di migliorare le attuali dinamiche di gruppo, con ripercussioni positive sulle quote calcio oggi.

Un bilancio della permanenza di Correa all’Inter

Joaquin Correa è approdato all’Inter nel 2021, accolto con favore da tifosi ed appassionati di bet che ne avevano seguito le gesta durante le precedenti stagioni con la maglia della Lazio. Arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, l’attaccante argentino era stato fortemente voluto da Inzaghi. Tuttavia, il suo rendimento incostante ne ha complicato la permanenza nel club nerazzurro, che già lo scorso anno aveva valutato la sua cessione.

Una mancanza di costanza che però non sembra turbare altre società come il Genoa, interessato alle caratteristiche di un giocatore che, nonostante le difficoltà, è ancora in grado di fornire assist di qualità. Si tratta solo di ritrovare lo sprint di un tempo.

Correa lascerà Milano?

Il futuro di Joaquin Correa sembra essere appeso a un filo, e molto dipenderà dagli sviluppi di mercato delle prossime settimane. La sua eventuale partenza potrebbe essere un bene per tutti, in quanto permetterebbe all’Inter di fare cassa, liberando il margine necessario per un ultimo acquisto, e a Correa di rilanciare la sua carriera, magari proprio con il Genoa.

L’operazione è sicuramente complessa, ma in un calciomercato già ricco di colpi di scena, la cessione di Correa non sarebbe altro che l’ennesimo movimento di mercato prima di entrare nel vivo della stagione.