Ultimo saluto alla signora Calogera Paino (VIDEO)

Lacrime e commozione per l’ultimo saluto alla signora Calogera Paino. I familiari hanno voluto realizzare un video per documentare i funerali che si sono tenuti nella chiesa della Provvidenza in zona Stadio Esseneto. Ai figli Angelo, Ferdinando, Anna Rita e Marco si sono stretti attorno familiari e amici. Assente il marito, Salvatore Flori, ricoverato in ospedale ma non versa in gravi condizioni. Agrigento è ancora attonita ed incredula per il tragico incidente stradale, costato la vita all’imprenditore Salvatore Lentini, di 54 anni, e alla pensionata Calogera Lillina Paino, di 74 anni. Le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire. Come si ricorderà due persone sono morte e altre due erano rimaste ferite, nell’incidente stradale avvenuto lungo via Dei Fiumi, all’ingresso del Villaggio Mosè. A scontrarsi frontalmente – per cause ancora da accertare – sono state tre auto: una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo. Salvatore Lentini era alla guida della Bmw, Calogera Paino invece era sulla Mercedes che era guidata dal 73enne, rimasto ferito. Proprio quest’ultimo era stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ferita, pure la 51enne che era alla guida della Volkswagen Lupo.