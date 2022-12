Lo scontro tra due auto, i feriti sono due ragazzi. Uno è in prognosi riservata

E’ un diciannovenne di Favara il giovane trasferito, in elisoccorso, all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo. E’ in prognosi riservata. Viaggiava sulla Fiat Seicento, condotta da un ventitreenne, anche lui favarese, ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ha riportato politraumi, ma non versa in pericolo di vita.

L’incidente stradale si è verificato, nella notte fra domenica e ieri, in via Aldo Moro, a Favara. A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, sono stati un suv della Bmw, e una Fiat Seicento.

Il conducente della Bmw, un quarantunenne favarese, è rimasto illeso. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dei fatti, e stabilire le responsabilità.