La notte da “Far west” con due tentati omicidi: al via il processo

Per sei degli otto palmesi protagonisti della notte da far west del 12 giugno del 2018, e dei successivi giorni, in cui sarebbero state ostacolate le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, ha preso il via il processo. Si tratta di Francesco Gueli, 45 anni; Giuseppe Incardona, 65 anni; Gianmarco Onolfo, 30 anni; Leandro Onolfo, 28 anni; Calogero Onolfo, 60 anni; Elisa Immacolata Conti, 25 anni; Alessandro Gueli, 36 anni e Gioacchino Ingiaimo, 50 anni. Sono difesi dagli avvocati Giuseppe Vinciguerra, Antonino Gaziano e Santo Lucia. Francesco e Alessandro Gueli, attraverso l’avvocato Francesco Scopelliti, hanno chiesto il giudizio abbreviato.

Tutto sarebbe partito da un litigio in un bar nel centro di Palma, tra Francesco Gueli e Giuseppe Incardona. Quest’ultimo poco più tardi a bordo della sua auto avrebbe inseguito Gueli, sparandogli una decina di colpi di pistola. Gueli, non ha denunciato l’accaduto, e d’accordo con i suoi familiari avrebbe organizzato la vendetta. Il cugino, Leandro Onolfo, però, nel tentativo di disarmarlo rimase ferito da uno sparo partito accidentalmente dalla pistola. A parte Francesco Gueli e Giuseppe Incardona, accusati di tentato omicidio, gli altri rispondono di favoreggiamento.