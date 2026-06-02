Un vasto incendio è divampato in contrada “Mintina”, tra Burgio e Villafranca Sicula, danneggiando alcuni ettari di terreno e danneggiando circa 600 alberi di ulivo in un terreno di proprietà di una imprenditrice agricola di 58 anni. L’inferno di fuoco, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito da un fondo agricolo senza recinzione. Dietro l’azione potrebbe esserci la mano di un piromane.

Le fiamme, in breve tempo, hanno raggiunto l’uliveto provocando danni che da una prima stima ammonterebbero a circa 10 mila euro. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato conseguenze ben più gravi. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.

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