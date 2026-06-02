È stata avvertita in tutte le regioni del sud Italia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0.12 in mare, al largo della costa calabrese di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 chilometri di profondità.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata avvertita in mezza Sicilia anche in provincia di Agrigento. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco ma soprattutto per avere informazioni.

Allo stato, infatti, non son segnalati danni ma i controlli sono in corso

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