Si è riunita oggi la Segreteria della UIL Vigili del Fuoco di Agrigento, che ha proceduto al rinnovo degli organi provinciali eleggendo Antonio Piazza come nuovo Segretario provinciale e Salvatore Gacioppo come Vice Segretario. Accanto a loro, nel nuovo Consiglio Territoriale, entrano Carmelo Contino, Alfonso Analfino, Alessandro Spataro, Samuele Sferlazza, Calogero Didato, Salvatore Augello e Michele Aspano, chiamati a contribuire al percorso di rinnovamento della rappresentanza sindacale.

Il vice segretario Gacioppo ha espresso grande soddisfazione per l’incarico ricevuto e per il clima costruttivo che si respira all’interno della nuova squadra. «Sono profondamente contento del lavoro intrapreso e dell’incarico ricevuto – ha dichiarato –. Mi sento entusiasta e fortemente motivato. Spero di poter diventare un punto di riferimento per tutta la provincia di Agrigento e di essere sempre a disposizione di tutti gli iscritti. Il mio impegno sarà costante e propositivo, sia a livello regionale che nazionale, per la crescita e la tutela dei Vigili del Fuoco».

La nuova segreteria conferma l’intenzione di lavorare con serietà, unità e determinazione, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le esigenze del personale dei Vigili del Fuoco della provincia di Agrigento.

