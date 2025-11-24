Operazione antibracconaggio condotta dai carabinieri del Nucleo Cites di Palermo, con il supporto dei volontari delle associazioni Cabs e Gruppo Adorno, sull’isola di Lampedusa. Sei le persone denunciate. I militari hanno riscontrato la presenza di cacciatori all’interno di una zona di protezione speciale e nella riserva naturale orientata gestita da Legambiente Sicilia.

Cinque persone sono state sorprese mentre esercitavano la caccia con mezzi vietati. I carabinieri hanno sequestrato cinque fucili e un esemplare di beccaccia abbattuto illegalmente. Il Piano faunistico venatorio regionale prevede per l’area delle Pelagie l’ammissione di soli cinque cacciatori all’anno, ma in realtà sono molto più numerosi quelli presenti.

I militari del Cites hanno inoltre denunciato una sesta persona trovata in possesso, nella propria abitazione, di uccelli appartenenti ad una specie protetta e di sette tartarughe di terra (Testudo hermanni), tutelate dalla Convenzione di Washington.

